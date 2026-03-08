أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أي هجمات تستهدف دولاً ثالثة ليست طرفاً في النزاع، مشدداً على أن استهداف دول الخليج العربي يعد منزلقاً خطيراً يهدد الاستقرار العالمي.

إدانة استهداف الخليج وتحذير من "إمدادات الطاقة"

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن فيدان قوله، عقب اجتماع وزاري لمنظمة الدول التركية في إسطنبول، إن الهجمات التي طالت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين تزيد من احتمالات اتساع رقعة الحرب بشكل لا يمكن السيطرة عليه، محذراً من أن هذا التوتر لا يهدد الأرواح فحسب، بل يضع "أمن إمدادات الطاقة العالمية" في مهب الريح، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية دولية.

الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء "حرب إيران"

وشدد الوزير التركي على أن "الحرب في المنطقة يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن"، موضحاً أن أنقرة بذلت جهوداً مضنية على مدار شهور لإرساء طاولة مفاوضات. ووصف فيدان الدبلوماسية بأنها "الخيار الوحيد" لحل الأزمات الحالية، مؤكداً مواصلة تركيا لجهودها لإنهاء ما وصفه بـ "الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران".

تحذير من استغلال التنظيمات الإرهابية

ونبه فيدان إلى أن استمرار الصراعات يوفر "بيئة مثالية" للتنظيمات الإرهابية لاستغلال حالة الفوضى وتوسيع نفوذها، معتبراً أن السلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال الحوار والتعاون الإقليمي، بعيداً عن سياسات خلق عدم الاستقرار.

انتقادات حادة لأجندة إسرائيل وتوسيع النزاع

وتابع أن "أجندة إسرائيل التوسعية والانقسامية معروفة للجميع"، متهماً إياها بتبني استراتيجية تهدف لخلق حروب أهلية وصراعات في جميع أنحاء المنطقة.



وفي ختام حديثه، أشار فيدان إلى أن تعرض تركيا وأذربيجان لاستهدافات خلال هذا الأسبوع يثبت مدى حجم الخطر الذي يواجه المنطقة، داعياً كافة الأطراف إلى ضرورة منع تكرار مثل هذه الحوادث لضمان عدم الانزلاق نحو الانفجار الكبير.