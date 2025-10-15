محافظ جنوب سيناء يكرم أسرة الشهيد العميد خالد عطية الشيخ

كرّم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسرة الشهيد العميد خالد عطية الشيخ، وذلك في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقديرًا وإجلالًا لروح الشهيد الذي قدّم حياته وروحه فداءً للوطن.

وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم أسر الشهداء الذين قدّموا أغلى ما يملكون دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في وجدان كل مصري ومصدر فخر وعزة للأجيال القادمة.

كما وجّه المحافظ الشكر والتقدير لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن دماء الشهداء الزكية هي التي تحفظ لمصر مكانتها الراسخة وأمنها المستقر، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يوفق أبناء مصر لبذل المزيد من الجهد والعطاء فداءً للوطن.