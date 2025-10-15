أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية للأطفال المصابين في حادث سقوط مركبة "تروسيكل" بمصرف قرية سلام التابعة للوحدة المحلية بمنقباد، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى الإصابات الجامعي ومستشفى أسيوط العام.

وخلال جولته، تابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين واستمع إلى شرح من الأطباء حول تطورات العلاج والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجّهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لضمان تعافيهم الكامل. كما وجّه بتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي للتواجد بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفين في الحادث.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الحادث، وتولي اهتمامًا بالغًا بحالات المصابين، مشيرًا إلى أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الإمكانات الطبية والرعاية العاجلة.

وتقدّم المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسر الأطفال الذين لقوا مصرعهم في الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن هذا المصاب يمسّ كل أبناء المحافظة، وأن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة في هذا الظرف الأليم.

وفي ختام الزيارة، حرص المحافظ على لقاء أسر المصابين، مؤكدًا لهم أن الدولة تقف إلى جانبهم في محنتهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع الأطفال، داعيًا الله أن يحفظ أبناء محافظة أسيوط من كل سوء.