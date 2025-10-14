محافظ أسوان: مكتبات مصر العامة شريك أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030

شارك اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في فعاليات الحفل الختامي للملتقى الدوري الثاني عشر لمديري مكتبات مصر العامة، والذي نُظِّم تحت شعار "مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة"، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد أمان، المنسق العام لشبكة مكتبات مصر العامة، والدكتورة نهلة الأنصاري، مدير مكتبة مصر العامة بأسوان.

وأكد المحافظ أن انعقاد هذا الملتقى على أرض عاصمة الثقافة الإفريقية – كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي – يحمل دلالات عميقة على أن الثقافة هي جسر التواصل الحقيقي بين أبناء الوطن الواحد بتعدد ثقافاتهم وفنونهم وتراثهم.

وأشار إلى أن مكتبات مصر العامة أصبحت تمثل منابر للمعرفة ومراكز لصناعة الوعي في الجمهورية الجديدة، ومواقع مضيئة للتفاعل والحوار وتنمية الفكر والإبداع والابتكار.

ولفت اللواء إسماعيل كمال إلى نجاح منظومة مكتبات مصر العامة بفضل دعم الصندوق بقيادة السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمتابعة المستمرة من السفير رضا الطايفي، إلى جانب التعاون المثمر مع الجهات الشريكة، لتقدم نموذجًا فريدًا ورفيع المستوى في العمل الثقافي والفني والفكري المؤسسي، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما أشاد المحافظ بما قدمه الملتقى من مبادرات وتجارب رائدة تعكس ما وصلت إليه مكتبات مصر العامة – سواء الثابتة أو المتنقلة – من تطور في الأداء وتجديد في الفكر وابتكار في الخدمات، بما يتلاءم مع التحول الرقمي ومتطلبات العصر الحديث.

ووجه المحافظ شكره إلى فريق عمل مكتبات مصر العامة على جهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل وإثراء النشاط الثقافي بما تضمنه من نقاشات وتوصيات، ليكون هذا الملتقى نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، لتظل مكتبات مصر العامة محركًا للتنمية المستدامة، وقبلة للحفاظ على الوعي المستنير، وجسورًا للتنوير في كل محافظات مصرنا الغالية.

هذا، وقد تضمنت فعاليات الحفل الختامي تقديم عروض مصورة عن مكتبة مصر العامة بأسوان، والمكتبات المتنقلة، وإنجازات منظومة مكتبات مصر العامة، واختُتمت الفعاليات بقيام محافظ أسوان ومدير الصندوق بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى مكتبات مصر العامة لهذا العام، وتوزيع شهادات التقدير والدروع عليهم.