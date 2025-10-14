إعلان

العثور على جثة طالب فى منطقة زراعية بنجع حمادي

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:48 م 14/10/2025

جثة - أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة طالب مذبوح بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا؛ وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا؛ إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة طالب عمره 12 عاما، ملقاة بالطريق الزراعي بالقرب من قرية الشرقي بهجورة في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا مذبوح وغارقا في دمائه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي لمكان العثور على الجثة، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة.

