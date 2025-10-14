العثور على جثة طالب فى منطقة زراعية بنجع حمادي

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، على جثة طالب مذبوح بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا؛ وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا؛ إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة طالب عمره 12 عاما، ملقاة بالطريق الزراعي بالقرب من قرية الشرقي بهجورة في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا مذبوح وغارقا في دمائه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي لمكان العثور على الجثة، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة.