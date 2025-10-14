تداول 20 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

رست 12 سفينة على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 20 ألف طن بضائع و952 شاحنة و125 سيار، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1300 راكب.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و337 شاحنة و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع و615 شاحنة و73 سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا ثلاث سفن اليوم الثلاثاء وهي Pelagos Express، وPoseidon Express، والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express والحرية وشهد مغادرة السفينة Pelagos Express.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و362 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، ونيو عقبة.