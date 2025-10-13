المؤبد لـ 5 متهمين في قضية ضبط 5 أطنان مخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة 3 آخرين، في قضية اتهامهم بحيازة 5 أطنان من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل.

وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما كشف حادث تصادم بين سيارتين بمدينة أبورديس عن الجريمة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية داخل السيارتين على 5000 قطعة من مخدر الحشيش، و23 لفافة من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى طبنجة و14 طلقة.

وأسفر الحادث الأولي عن وفاة شخص، بينما تمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من المتهمين الذين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.