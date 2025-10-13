توجيه عاجل من تعليم أسيوط بشأن التلاميذ الناجين من حادث التروسيكل

أسيوط- محمود عجمي:



تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، الحالة الصحية للطلاب المصابين في حادث سقوط مركبة "تروسيكل" داخل أحد المصارف الزراعية بقرية منقباد، أثناء توجههم إلى مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة التابعة لمركز أسيوط.



وقدم دسوقي خالص التعازي لأسرة الطفلة المتوفاة في الحادث، الطفلة "سمر م." البالغة من العمر خمس سنوات، والتي كانت تدرس بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لباقي المصابين.



ووجه وكيل الوزارة فريق العلاقات العامة بالمديرية بمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين داخل مستشفى أسيوط الجامعي، حتى تماثلهم للشفاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وكان الحادث قد أسفر عن إصابة عشرة طلاب، إلى جانب وفاة الطفلة "سمر"، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وكلف دسوقي مسؤولي العلاقات العامة بإدارة أسيوط التعليمية والمديرية بزيارة المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم.



وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة فصول مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة بمنقباد، والتي تضم 22 فصلًا دراسيًا و3 فصول لرياض الأطفال، ويبلغ عدد طلابها 968 طالبًا وطالبة. رافقه خلال الجولة أحمد حسين، وكيل إدارة أسيوط التعليمية، وعدد من مسؤولي العلاقات العامة بالمديرية.



وشملت الجولة متابعة سير العملية التعليمية داخل فصول رياض الأطفال، حيث التقى الأطفال والمعلمين واطمأن على انتظام الدراسة، كما تابع عددًا من الحصص الدراسية بالمرحلة الابتدائية وتفاعل الطلاب مع المعلمين.