ضبط هارب من مؤبد بتهمة الخطف والإكراه على التوقيع بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ، القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد، وذلك ضمن الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بضبط وحدة المباحث للمدعو (محمد. ر. ع. ا)، مقيم بدائرة المركز، والصادر ضده حكم مؤبد صادر بتاريخ 15 سبتمبر 2025 في جناية خطف وإكراه على التوقيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لإعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات.