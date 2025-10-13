إعلان

الإنقاذ النهري يكثف البحث عن طفل غرق في مياه بحر البقر بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:54 م 13/10/2025

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

الشرقية - ياسمين عزت:

تكثف فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية جهودها لانتشال جثمان طفل غرق في مياه بحر البقر – الشادر دار السلام بنطاق مركز الحسينية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُشير إلى غرق طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في مياه بحر البقر.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف وفرق الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل وانتشال جثته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، فيما تستمر فرق الإنقاذ النهري في تكثيف جهودها لانتشال الجثة.

فرق الإنقاذ النهري محافظة الشرقية جثمان طفل غرق طفل

فيديو قد يعجبك:



