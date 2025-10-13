انطلاق أولى جلسات استئناف قضية "الدارك ويب" لقتل طفل بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت، منذ قليل، الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة السر حلمي محمود، أولى جلسات نظر استئناف القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب".

يشار إلى أن المتهم في القضية شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة ومحيطها.

وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان اليوم أمام هيئة المحكمة في أولى مراحل الاستئناف، بعد أن أثارت تفاصيل الواقعة صدمة واسعة بين المواطنين لما احتوته من مشاهد مأساوية.

وتعود أحداث القضية إلى بلاغ بتغيب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من العثور على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وأظهرت المعاينة أن الجثة تحمل شقًا طوليًا من أسفل البطن حتى العنق، مع وجود أحشائه داخل كيس بجانب الجثة، في مشهد مأساوي أثار الرعب بين الأهالي.

وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بحجة تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بعقاقير طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ووجّهت النيابة العامة التهم التالية:

المتهم الأول: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشبرا الخيمة.

المتهم الثاني: علي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب ومقيم بدولة الكويت.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول أقدم على قتل الطفل عمدًا بتحريض ومشاركة المتهم الثاني، الذي قدم له مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل تنفيذ الجريمة، مع التخطيط المسبق وإعداد أدوات التنفيذ من عقاقير وسكين وحزام جلدي.

وأشار أمر الإحالة أيضًا إلى أن المتهم الثاني شارك في الجريمة بالتحريض والمساعدة، وزوّد شريكه بمعلومات حول العقاقير المستخدمة وخطوات تنفيذ الجريمة بالكامل حتى وقوعها.