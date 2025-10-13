"بورسعيد أرض المواهب".. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين

بورسعيد - طارق الرفاعي:



أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المواهب والمبدعين من أبناء بورسعيد في مجالات الفن والأدب المتنوعة، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، تحت إشراف ورعاية ابن بورسعيد الفنان عبد الرحيم حسن، تحت شعار "بورسعيد أرض المواهب".



وأكد محافظ بورسعيد أن المسابقة تأتي ضمن خطة المحافظة لاكتشاف الطاقات الشابة واحتضانها وتوفير الدعم اللازم لتنمية مهاراتها، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا، حيث سيتم تشكيل لجنة مكونة من 27 عضوًا لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مجال الفن والموسيقى وكتابة الشعر والقصة والمسرح وغيرها.



وشدد اللواء محب حبشي على استمرار دعم المحافظة لأبنائها من الناشئين والشباب في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، موجهًا خالص الشكر والتقدير للفنان عبد الرحيم حسن على هذه المبادرة المثمرة التي تعزز من قدرات ومواهب أبناء بورسعيد، بما يسهم في غرس قيم الانتماء الوطني وبناء جيل يجمع بين الفكر والإبداع والروح الوطنية.



ومن جانبه، أعرب الفنان عبد الرحيم حسن عن سعادته الكبيرة بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن بورسعيد كانت وما زالت أرضًا خصبة للمواهب الفنية والإبداعية في مختلف المجالات. لافتًا أن المسابقة تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف وجوه جديدة تمتلك طاقات واعدة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد بالإضافة إلى اكتشاف الموهوبين في قرى جنوب وغرب بورسعيد.