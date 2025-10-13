في جراحة نادرة.. إنقاذ حياة رضيع بجامعة الأزهر في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

نجح فريق طبي بمستشفى جامعة الأزهر في أسيوط في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر سبعة أيام، بعد إجراء جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت أربع ساعات لعلاج انسداد كامل ونادر بالمريء.

كان الطفل يعاني من صعوبة بالغة في التنفس وعدم القدرة على الرضاعة منذ ولادته، بسبب وجود ناسور كبير يصل المريء بالقصبة الهوائية.

وأوضح الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب بأسيوط، أن الحالة وصلت للمستشفى عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وبعد إجراء الفحوصات العاجلة تقرر التدخل الجراحي الفوري.

وخلال العملية، تمكن الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد الشامي، رئيس وحدة جراحة الأطفال، من فصل الناسور وإعادة توصيل المريء بنجاح، ليخرج الطفل من غرفة العمليات في حالة مستقرة.

ووجه عميد الكلية الشكر للفريق الطبي وإدارة جامعة الأزهر على دعمهم، مؤكدًا أن المستشفى الجامعي يواصل تقديم خدماته الطبية المتميزة.