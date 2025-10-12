بعد تعيينه بـ"الشيوخ".. عباس حزين: ثقة القيادة تكليف لخدمة الوطن

الأقصر - محمد محروس:

أعرب عباس حزين، عضو مجلس الشيوخ المعين من قبل رئيس الجمهورية، عن شكره للقيادة السياسية على قرار تعيينه، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية سيعمل على الوفاء بها لخدمة قضايا الوطن والمواطن.

وأضاف حزين أن عضويته بالمجلس ستكون امتدادًا لمسيرته داخل حزب الوفد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لمساندة خطط الدولة التنموية، وتعهد بأن يكون صوتًا معبرًا عن المواطنين ومدافعًا عن قضاياهم.

يشغل حزين عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد ومنصب سكرتير عام مساعد الحزب، ورئيس لجنته العامة في الأقصر، وهو ينتمي إلى عائلة حزين بمدينة إسنا، المعروفة بتاريخها السياسي.