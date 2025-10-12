بالأسماء.. 12 مصابا في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم سيارتين، اليوم الأحد، على الطريق الزراعي السريع الشرقي، دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.



تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، ما نتج عنه إصابة كل من منال عدلى ملاك شحاتة 25 طالبة، سيمون مينا جاد ملاك 3 سنوات، مجلع خليل مجلع 65 سنة عامل، أديب خير عبدالمسيح 51 سنة، أبانوب جميل بشارة 50 سنة، مريم ملاك شحاتة 67 سنة.



كما أصيب في الحادث كل من: صبحي أنور المتجلي 42 سنة، مكارم وجدى مجلع 70 سنة، سهير إسحاق إبراهيم، نعناعة خلف بشارة 59 سنة، مجدى إسحاق إبراهيم 50 سنة، ملاك مجلع خليل، وجميعهم يقيمون دائرة مركز شرطة المراغة، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.