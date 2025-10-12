بالصور- وكيل صحة بني سويف يتابع حالة مصابي حادث الواسطى

بالصور- انقلاب أتوبيس يقل عددًا من أطفال الروضة بترعة في المنيا

بني سويف- حمدي سليمان:



اطمأن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف على مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الواسطى، ووجّه بتوفير جميع أوجه الرعاية والعلاج اللازم، مؤكدًا على جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.



واستفسر الدكتور هاني جميعة، عن الحالة الصحية لكل مصاب على حدة، واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من الأطباء حول طبيعة الإصابات التي تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن عددًا من المصابين غادروا المستشفى لتحسن حالتهم، بالإضافة إلى حجز حالة واحدة بقسم العظام لإجراء عملية جراحية.



كما حرص وكيل وزارة الصحة على التحدث مع بعض المصابين للاطمئنان عليهم شخصيًا، مؤكدًا أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الخدمة الطبية الفورية.