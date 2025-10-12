وصول شحنة عجول حية من جيبوتي إلى ميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 31000 طن بضائع و858 شاحنة و37 سيارة خلال 24 ساعة الماضية.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و548 شاحنة و27 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع و310 شاحنات و10 سيارات.

استقبل ميناء سفاجا السفينة MAYSA اليوم الأحد وعلى متنها 1470 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بحجر بيطري الشركة المصرية السودانية برأس غارب.

بينما تغادر السفينة Golden Shark وعلى متنها 18 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين Poseidon Express والحرية متجهين إلى ميناء ضبا السعودي، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين Pelagos Express والحرية 2.

شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و474 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، أور، آيلة، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1120 راكبا عبر الخطين الملاحيين "نويبع- العقبة" و"ضبا- سفاجا".