مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على طريق قفط - القصير

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة على طريق قفط - القصير بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق قفط - القصير.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب وملابسات الحادث.