إعلان

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على طريق قفط - القصير

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:28 م 11/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة على طريق قفط - القصير بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق قفط - القصير.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة مصرع 5 أشخاص قنا مدير أمن قنا مرفق إسعاف قنا حادث انقلاب سيارة النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي