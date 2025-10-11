القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية إلى 54 مرشحًا منذ فتح باب الترشح الأربعاء الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة تلقى الطلبات بمحكمة شمال بنها الابتدائية.

وأوضحت اللجنة، أن اليوم السبت، وهو رابع أيام تلقي الطلبات، شهد تقدم مرشحين جديدين من المستقلين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين في مختلف دوائر المحافظة إلى 54 حتى الآن.

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار خالد ممدوح خضر رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، ويعاونه المستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد أمين المحكمة.

وشهد محيط محكمة شمال بنها هدوءًا نسبيًا في توافد المرشحين وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية، حيث تم تخصيص مكان مجهز داخل المحكمة لاستقبال المتقدمين وتسهيل عملية تلقي الطلبات وفق الضوابط المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أن اللجنة تواصل عملها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً لتلقي طلبات المرشحين المحتملين، مشيرًا إلى أن المحكمة حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتأمينية لضمان سير العملية بسلاسة.

وأوضح رئيس اللجنة أن المتقدم للترشح يجب أن يستوفي كافة المستندات المطلوبة، وتشمل السيرة الذاتية متضمنة الخبرة العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال، وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الدراسي الجامعي أو ما يعادله، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال سداد مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة، وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص لحملته الدعائية وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.