كل ما تريد معرفته عن مدرسة "إيجيبت جولد" بعد زيارة رئيس الوزراء (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مقربون من أسرة الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم اختناقًا داخل "بانيو" منزلهم بقرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة ومؤلمة عن الواقعة، خلال بث مباشر عبر موقع "مصراوي".

وأكد المقربون من الأسرة أن والدة الأطفال قالت في التحقيقات إن والدهم يعمل في السعودية منذ فترة، وأنها تقوم بدور الأم والأب في الوقت نفسه، موضحة أن أبناءها كانوا يستحمّون داخل البانيو، فشغّلت السخان وجهزت لهم الماء بدرجة حرارة مناسبة، ثم أغلقت السخان وغادرت لقضاء بعض احتياجاتها خارج المنزل.

وأضافت الأم بصوت يملؤه الحزن: "رجعت لقيتهم مغمى عليهم جوه البانيو.. ما كنتش مصدقة اللي بشوفه."

وأكدت الأسرة أن الأطفال الثلاثة: إهداء (10 أعوام)، وهدى (8 أعوام)، ومودة (5 أعوام)، تعرضوا للاختناق وتوفوا بعد نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، رغم محاولات إنقاذهم.

وأمرت النيابة العامة بالمنوفية بعرض جثامين الشقيقات الثلاث على الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات في ملابسات الحادث.

وتجري في الوقت الحالي عملية تغسيل الأطفال داخل المستشفى تمهيدًا لتشييع جثامينهم ودفنهم بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيّمت على القرية بأكملها.





