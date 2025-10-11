125 مرشحًا بأسيوط يجرون الكشف الطبي استعدادًا لانتخابات النواب

أسيوط - محمود عجمي:

صرّح الدكتور أحمد سيد موسى، مدير عام القومسيون الطبي العام بمحافظة أسيوط، بأن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب الذين خضعوا للفحوصات الطبية تجاوز 125 مرشحًا حتى الآن، وذلك ضمن الإجراءات الأولية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمسار الترشح الرسمي.

وأوضح "موسى" أن العمل داخل القومسيون الطبي يبدأ يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، مؤكدًا أن أعداد المتقدمين تشهد تزايدًا ملحوظًا يومًا بعد يوم.

وأكد "موسى" جاهزية المنشأة لاستقبال المرشحين على مدار الساعة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تشمل الكشف النفسي والذهني باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح، إلى جانب التحاليل الطبية الأخرى المطلوبة وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "موسى" أن وزارة الصحة والسكان تنفذ هذه الفحوصات بناءً على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للتأكد من خلو المرشحين من الأمراض النفسية والذهنية التي قد تعيق أداء مهامهم البرلمانية.

وأشار "موسى" إلى أن الفحوصات تشمل أيضًا الكشف الإكلينيكي وسحب عينات لتحليل مدى تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة داخل المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة، مع أخذ بصمة اليد اليمنى وصورتين شخصيتين حديثتين لكل مرشح.

ونوّه مدير عام القومسيون الطبي إلى أن تحاليل المخدرات تُجرى داخل المعامل المركزية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى المعامل الفرعية والإقليمية، وفي حال ظهور نتائج إيجابية تُعاد العينات للتحليل مرة أخرى داخل المعامل المركزية بالقاهرة. وتُعلن نتائج الكشف الطبي خلال 24 ساعة من إجرائه، على أن يُسلم التقرير الطبي للمُرشح شخصيًا، مرفقًا بنسخة من التقارير الصادرة عن المستشفيات والمعامل.