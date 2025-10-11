"مبروك عليكي الإعدام".. أول تعليق من أم الأطفال الستة في مأساة دلجا (فيديو

المنيا - جمال محمد:

شهد مجمع محاكم المنيا، اليوم السبت، توافد أسرة ضحايا "مجزرة دلجا" لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، في واقعة مروعة استخدم فيها السم داخل الخبز، وأثارت موجة من الغضب الشعبي والحزن على مستوى الجمهورية.

- "دي ما تسواش حكم الإعدام"

في مشهد مؤلم، قالت الأم المكلومة، أم هاشم أحمد: "أعيش في نار منذ رحيل زوجي وأطفالي، ومهما كان الحكم فلن يشفي غليلي. دي ما تسواش حكم الإعدام وظفر أطفالي برقبتها. كنت أنتظر أول يوم دراسي لأفرح بدخولهم المدرسة، أكبرهم في الثانوية وأصغرهم في الحضانة.. لكن حسبي الله ونعم الوكيل في اللي طفت حياتنا".

- تعذيب ممنهج وانعدام للرحمة

أما عم الأطفال، علي محمد علي، فقال إن شقيقه تزوج المتهمة بعد طلاق والدة الأطفال لكي ترعاهم، لكن الزواج تحوّل إلى كابوس، إذ لم تكن الزوجة ترعى الأطفال، بل عذبتهم بالضرب والكي بالنار، وسط رفض الأب لأي تدخل من أسرته.

وأضاف عم الأطفال: "المتهمة حضرت جنازة الأطفال الأربعة الأولى، وزارت البنتين في المستشفى قبل وفاتهما، وكانت تتقن تمثيل البراءة حتى كشف الله الحقيقة".

- المطالبة بالقصاص العاجل

اختتم عم الضحايا تصريحاته بمطالبة القضاء بسرعة إصدار حكم الإعدام على المتهمة، مؤكدًا أن العائلة لن تجد السلام النفسي إلا بعد تحقيق العدالة الكاملة.

- المأساة بدأت بالخبز.. وانتهت بسبعة توابيت

بدأت تفاصيل الجريمة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى ديرمواس المركزي يفيد بوصول ثلاثة أطفال متوفين ودخول رابع في حالة إعياء شديدة ليتوفى لاحقًا، ثم لحقت به شقيقتاه بعد نقلهما إلى مستشفى صدر المنيا، قبل أن يتوفى والدهم في مستشفى أسيوط الجامعي، متأثرًا بتناوله نفس السم.

