كتب ـ يوسف محمد

تنطلق اليوم السبت 6 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويقام اليوم السبت العديد من المباريات القوية، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بالبريميرليج، من بينها مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند وتوتنهام وبرينتفورد.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي كالتالي:

أستون فيلا ضد أرسنال، 2.30 ظهرا، "بي إن سبورتس 1"

توتنهام ضد برينتفورد، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

نيوكاسل ضد بيرنلي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

مان سيتي ضد سندرلاند، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

إيفرتون ضد نوتنجهام، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

بورنموث ضد تشيلسي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 2"

ليدز يونايتد ضد ليفربول، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

