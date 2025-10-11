رياح الصليب تقترب من الإسكندرية.. تفاصيل أولى نوات الخريف (صور)

"ماتوا في البانيو".. تفاصيل مصرع 3 شقيقات اختناقًا بالمنوفية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق، وذلك وفقًا لأحدث صور الأقمار الصناعية.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 27 درجة للعظمى و20 للصغرى، بينما بلغت نسبة الرطوبة نحو 59%، وسرعة الرياح 18 كيلومترًا في الساعة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات حول نوة "رياح الصليب" التي تُعد بداية النوات الخريفية التي تشهدها المدينة الساحلية سنويًا:

- رياح الصليب تُعد أول نوة خريفية تضرب الإسكندرية، وتتميز بأنها رياح ساخنة قوية تبدأ جافة وتنتهي بأمطار خفيفة.

- تبدأ النوة عادة في 20 أكتوبر من كل عام، وتمثل بداية موسم النوات الممتد حتى فصل الشتاء.

- تستمر لمدة 3 أيام، وتكون الرياح غربية الاتجاه.

- لا تؤثر عادة على حركة الصيد أو الملاحة البحرية.

- تعقبها مباشرة نوة المكنسة، التي تمتاز بأمطارها الغزيرة ورياحها القوية وتستمر نحو 4 أيام.