مصرع أب ونجله غرقا في مياه النيل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

07:11 م 10/10/2025

مصرع أب ونجله غرقا في مياه النيل - أرشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي أب ونجله مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل، بالقرب من محطة قرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف، شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض "عبدالناصر.س.م"، 60 عامًا، و نجله "جمال" 22، للغرق في نهر النيل، بنطاق قرية العلالمة بمركز بني سويف.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

