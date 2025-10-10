بالصور- يوم رياضي في شوارع البحيرة تحت شعار "لياقة المصريين"

البحيرة - أحمد نصرة:

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، يومًا رياضيًا بمدينة كفر الدوار، تحت شعار "لياقة المصريين"، ضمن فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

شهدت الفعالية التي أقيمت، اليوم الجمعة، تنفيذ أنشطة اللياقة البدنية في الشوارع والميادين والحدائق، بمشاركة العشرات من الشباب والأسر في تدريبات متنوعة شملت المشي والجري والتمارين البدنية، وسط أجواء من الحماس والبهجة وروح الفريق الواحد، احتفاءً بذكرى النصر العظيم.

ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة الرياضية في الأحياء الشعبية والقرى، والوصول بالنشاط الرياضي إلى مختلف فئات المجتمع من النشء والشباب، وعدم قصره على الهيئات الرياضية فقط، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ضمن المشروع القومي للياقة البدنية، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري بدنيًا وصحيًا وفكريًا.