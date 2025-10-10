السويس - حسام الدين أحمد:

أعرب الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن بالغ تقديره للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها مباحثات شرم الشيخ، والتي توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحقيق حل سلمي يضع حدًا للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الدكتور حنيجل أن هذه الخطوة التاريخية تعكس حكمة القيادة السياسية المصرية، التي تحظى بثقة مطلقة من أبناء الشعب المصري، وفي مقدمتهم أسرة جامعة السويس، لما تبذله من جهود مخلصة في هذا الملف الحساس.

وقدم رئيس جامعة السويس خالص التهنئة والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الإنجاز الوطني والدولي الذي يرسخ مكانة مصر وثقلها الإقليمي والدولي بما يليق بها دائمًا.

وأشار "حنيجل" إلى أن ما تحقق في مباحثات شرم الشيخ ليس وليد اللحظة، بل امتداد لتاريخ مشرف من المواقف الثابتة التي لا تحيد عن نصرة الحق، مؤكدًا أن الثقة في القيادة السياسية نابعة من يقين راسخ بمواقف مصر العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت جامعة السويس دعمها الكامل للقيادة السياسية، مشددة على أن الشعب المصري والعربي يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمًا لمسيرته الوطنية ومواقفه المشرفة في نصرة الحق والسلام.