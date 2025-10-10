انفجار أسطوانة غاز يدمر 4 طوابق ويصيب 3 أشخاص بشبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب ثلاثة أشخاص، صباح اليوم الجمعة، في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل عقار مكوَّن من أربعة طوابق بمنطقة ترعة الشابوري في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن اندلاع حريق امتد إلى ثلاثة طوابق وألحق أضرارًا جسيمة بمحتويات العقار.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير الإدارة، وتحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية أعمال الفحص لحصر حجم التلفيات وكشف ملابسات وأسباب الحريق.

وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.