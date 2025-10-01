ألقت مخلفات بترولية في الترعة.. التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

انطلق، اليوم الأربعاء، أولى منافسات بطولة جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة، المقامة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، حيث شهدت ساحة المهرجان أجواءً مميزة من الإثارة والتألق.

وجاءت النتائج الأولى لفئة المهرات أقل من سنة، لتجسد روعة الأصالة المصرية وعراقة السلالة التي طالما أبهرت عشاق ومحبي الخيول العربية.

وأضاف كل خيل متألق لمسة من الفخر والجمال على أرض المهرجان، وسط متابعة جماهيرية واسعة، ومشاركة عربية ودولية متميزة.

وسيعلن المسؤولون عن التفاصيل الكاملة للنتائج لاحقًا، فيما تشهد أيام المهرجان المقبلة منافسات شيقة وإبداعات فريدة.