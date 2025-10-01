انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية الدورة الـ29 (صور)
كتب : ياسمين عزت
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
الشرقية - ياسمين عزت:
انطلق، اليوم الأربعاء، أولى منافسات بطولة جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة، المقامة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، حيث شهدت ساحة المهرجان أجواءً مميزة من الإثارة والتألق.
وجاءت النتائج الأولى لفئة المهرات أقل من سنة، لتجسد روعة الأصالة المصرية وعراقة السلالة التي طالما أبهرت عشاق ومحبي الخيول العربية.
وأضاف كل خيل متألق لمسة من الفخر والجمال على أرض المهرجان، وسط متابعة جماهيرية واسعة، ومشاركة عربية ودولية متميزة.
وسيعلن المسؤولون عن التفاصيل الكاملة للنتائج لاحقًا، فيما تشهد أيام المهرجان المقبلة منافسات شيقة وإبداعات فريدة.