إعلان

انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية الدورة الـ29 (صور)

كتب : ياسمين عزت

11:25 م 01/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مهرجان الشرقية للخيول العربية (2)
  • عرض 3 صورة
    مهرجان الشرقية للخيول العربية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

انطلق، اليوم الأربعاء، أولى منافسات بطولة جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة، المقامة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، حيث شهدت ساحة المهرجان أجواءً مميزة من الإثارة والتألق.

وجاءت النتائج الأولى لفئة المهرات أقل من سنة، لتجسد روعة الأصالة المصرية وعراقة السلالة التي طالما أبهرت عشاق ومحبي الخيول العربية.

وأضاف كل خيل متألق لمسة من الفخر والجمال على أرض المهرجان، وسط متابعة جماهيرية واسعة، ومشاركة عربية ودولية متميزة.

وسيعلن المسؤولون عن التفاصيل الكاملة للنتائج لاحقًا، فيما تشهد أيام المهرجان المقبلة منافسات شيقة وإبداعات فريدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخيول العربية فعاليات اليوم الأول مهرجان الشرقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة