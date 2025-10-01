"ماتت فورًا".. سقوط فتاة من علو داخل منزلها ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الواسطى المركزي، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من علو داخل منزلها بقرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول الفتاة "علا ج. س."، 15 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب في درجة الوعي، إثر سقوطها من علو داخل منزل أسرتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.