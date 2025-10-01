إعلان

"ماتت فورًا".. سقوط فتاة من علو داخل منزلها ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

08:46 م 01/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الواسطى المركزي، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من علو داخل منزلها بقرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول الفتاة "علا ج. س."، 15 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب في درجة الوعي، إثر سقوطها من علو داخل منزل أسرتها، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط فتاة من علو وفاة فتاة بعد سقوطها من علو مستشفى الواسطى المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة