إعلان

"ابتلع زلطًا وحجارة".. جراحة نادرة تنقذ طفلًا من انسداد معوي بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:03 م 01/10/2025

مستشفى ملوي التخصصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

نجح فريق جراحي بمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا في واقعة طبية نادرة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما أصيب بانسداد معوي خطير نتيجة ابتلاعه كميات من الزلط والحجارة.

وكان الطفل قد وصل إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهو يعاني من انتفاخ شديد بالبطن وآلام حادة، مع انقطاع عن تناول الطعام لمدة خمسة أيام متواصلة.

وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة وجود أجسام صلبة منتشرة داخل الأمعاء، ليقرر الفريق الطبي إدخاله على الفور إلى غرفة العمليات.

تبيّن خلال الجراحة التي أجريت تحت التخدير الكامل، وجود قطع من الحجارة والزلط تسببت في انسداد الأمعاء، حيث جرى استخراجها وتفريغ الأمعاء بنجاح.

وأكد الفريق الطبي أن حالة الطفل مستقرة حالياً وتحت الملاحظة الطبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى ملوي التخصصي طفل يبتلع زلط وحجارة جراحة نادرة تنقذ طفل محافظة المنيا إنقاذ طفل من انسداد معوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة