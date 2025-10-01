"ابتلع زلطًا وحجارة".. جراحة نادرة تنقذ طفلًا من انسداد معوي بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

نجح فريق جراحي بمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا في واقعة طبية نادرة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما أصيب بانسداد معوي خطير نتيجة ابتلاعه كميات من الزلط والحجارة.

وكان الطفل قد وصل إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهو يعاني من انتفاخ شديد بالبطن وآلام حادة، مع انقطاع عن تناول الطعام لمدة خمسة أيام متواصلة.

وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة وجود أجسام صلبة منتشرة داخل الأمعاء، ليقرر الفريق الطبي إدخاله على الفور إلى غرفة العمليات.

تبيّن خلال الجراحة التي أجريت تحت التخدير الكامل، وجود قطع من الحجارة والزلط تسببت في انسداد الأمعاء، حيث جرى استخراجها وتفريغ الأمعاء بنجاح.

وأكد الفريق الطبي أن حالة الطفل مستقرة حالياً وتحت الملاحظة الطبية.