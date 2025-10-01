حولهما إلى جثث مشوهة.. مصرع شخصين تحت عجلات القطار في طما بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد مركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخصين تحت عجلات قطار الصعيد أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة. وبالفحص تبين مصرع كل من: السيد محمد سيد (26 عامًا)، وأشرف عبدالمنعم أحمد (25 عامًا)، ويقيمان بقرية الواقات.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.