مصرع طالبين في حادث تصادم بطريق بيلا - إبشان بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالبان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية ومركبة "توك توك" على طريق بيلا – إبشان، بالقرب من مزلقان البياض، بنطاق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ وصول الطالبين إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي جثتين هامدتين نتيجة الحادث.

وتبين أن الضحيتين هما: عيد. م. ا. م (15 عامًا)، مقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وإبراهيم. ع. أ. ع (15 عامًا)، مقيم بعزبة سلامة التابعة لقرية الكراكات بمركز بيلا.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.