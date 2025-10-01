إعلان

بلاغ في القليوبية.. سيدة تتهم زوجها بالاعتداء جنسيًا على طفلها

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:14 م 01/10/2025

التحرش- أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تقدمت ربة منزل من قرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ببلاغ تتهم فيه زوجها البالغ من العمر 37 عامًا – عاطل – بالاعتداء جنسيًا على نجلها الطفل البالغ 10 سنوات من زواج سابق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بالواقعة، حيث جرى التحرك على الفور.

وبإشراف القيادات الأمنية، تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، من ضبط الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

