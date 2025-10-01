خصم نصف الراتب.. وكيل تعليم أسيوط يُحيل معلم ومدير مدرسة للتحقيق -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:



أصدر محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، قرارًا بمجازاة أحد المعلمين بمدرسة صدفا للتعليم الأساسي بخصم 15 يومًا من راتبه، وإحالته إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية تركه للعمل دون إذن وغيابه عن الفصل خلال اليوم الدراسي، مما تسبب في خلو الحصة الرابعة من المعلم.

كما قرر دسوقي إحالة مدير المدرسة، ووكيل المرحلة الإعدادية، والمشرف اليومي لتلك المرحلة إلى الشؤون القانونية، مع التوصية بتغليظ العقوبة نظرًا لما وصفه بـ"الإهمال الشديد" داخل المدرسة، وعدم انتظام العملية التعليمية، وسوء حالة النظافة، وهو ما أدى إلى حالة من عدم الانضباط المدرسي، بالمخالفة للائحة الانضباط المعتمدة من الوزارة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة صباح اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من مدارس إدارة صدفا التعليمية، حيث بدأ زيارته بمدرسة صدفا للتعليم الأساسي، التي تضم 15 فصلًا للمرحلة الإعدادية و10 فصول للمرحلة الابتدائية.

وخلال جولته، رصد وكيل الوزارة غياب مدير المدرسة، وتدني مستوى النظافة، وغياب الإشراف اليومي للمرحلة الإعدادية، إلى جانب وجود تشققات بزجاج أحد الفصول، وتراكم المقاعد غير المستغلة، وتشقق في إحدى السبورات الخشبية دون إجراء أي إصلاحات، بالإضافة إلى غياب قائمة أسماء الطلاب في أحد الفصول، ووجود فصل بالصف الأول الإعدادي بدون معلم خلال الحصة الرابعة، حيث تبين أن معلم الدراسات الاجتماعية ترك عمله دون إذن.

وعلى الفور، تم استدعاء فريق الشؤون القانونية والمتابعة الميدانية بإدارة صدفا التعليمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجئة على مختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، مشددًا على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية.







