جنوب سيناء توضح الموقف الصحي بمدارسها وتعلن خلوها من الأمراض المعدية

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عدم رصد أي حالات إصابة أو أعراض لأمراض معدية أو جلدية بين طلاب المدارس، مؤكدة انتظام العملية التعليمية وسلامة البيئة المدرسية، وذلك في سياق الحرص على طمأنة أولياء الأمور بعد تداول أنباء عن ظهور أعراض جلدية على طلاب في محافظة الجيزة.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء، إنه لم يتم رصد أي أمراض معدية أو جلدية بين الطلاب حتى الآن، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتواصل بشكل مستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية ورصد أي أحداث طارئة للتعامل الفوري معها.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية تتعاون حاليًا مع مديرية الصحة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لبرنامج التطعيمات الجارية داخل المدارس، والذي يتم تحت إشراف الهيئة العامة للرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أنه تم إطلاق فرق متحركة لتجوب المدارس على مستوى المحافظة لتنفيذ خطة التطعيمات الموسمية، وتشمل الحملة طلاب الصف الأول الابتدائي بلقاح السحائي الثنائي "AC"، وطلاب الصفين الثاني والرابع الابتدائي بلقاح الدفتيريا والتيتانوس "DT".

وأشار الدكتور رخا إلى أن هذه الحملات تتضمن أيضًا تنفيذ برنامج توعية صحية موسعة لأولياء الأمور، للتأكيد على أهمية التطعيمات ودورها في حماية الأطفال والمجتمعات المدرسية من الأمراض المعدية الخطيرة.

جاء هذا النفي والتحرك الوقائي في جنوب سيناء ليواكب توضيحًا صدر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكدت فيه المديرية رصد 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين.

وشددت مديرية تعليم الجيزة على اتخاذ الإجراءات الوقائية الفورية، بما في ذلك تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين، تأكيدًا على سلامة باقي الطلاب.