أسوان – إيهاب عمران:



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو أعراض لأمراض معدية أو جلدية بين طلاب مدارس المحافظة، وذلك في أعقاب انتشار أنباء عن ظهور أعراض جلدية على عدد من الطلاب في مدارس بمحافظة الجيزة، فيروس "اليد والقدم والفم" (HFMD).

نفى محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بشكل قاطع، وجود أي حالات إصابة بأمراض معدية بين تلاميذ المدارس.

وأكد بدوي أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الخمسة على مستوى المحافظة لم تتلق أي بلاغات تفيد بظهور حالات أو أعراض لأمراض معدية أو جلدية في أي مدرسة من مدارس المحافظة التي يبلغ عددها 1540 مدرسة.

كما أكد وكيل الوزارة على انتظام الدراسة بجميع المدارس منذ بداية العام الدراسي في 20 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى المتابعة اليومية من جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية لضمان سلامة سير العملية التعليمية.

جاء نفي مديرية أسوان ليواكب توضيحًا صدر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حول حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور بعض الأعراض الجلدية على الطلاب.

أكدت مديرية الجيزة في بيان رسمي أنها رصدت 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، وشددت على أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين، وذلك حرصًا على سلامة باقي الطلاب.





