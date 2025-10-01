حادث مأساوي على محور 30 يونيو.. مصرع طالبين وإصابة 4 من جامعة الجلالة

السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلابًا من جامعة الجلالة، على طريق محور 30 يونيو في الطريق المؤدي إلى السخنة.

وقال شهود عيان إن السيارة الميكروباص كان يستقلها طلاب جامعيين، قادمين من محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وفي طريقهم إلى السويس، ووقع الحادث قبل الحدود الإدارية لمحافظة السويس بمسافة قليلة لا تتجاوز 5 كيلو مترات.

تلقى إسعاف شرق القاهرة بلاغا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف من نقاط التمركز القريبة من موقع الحادث على محور 30 يونيو.



وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للطلاب المصابين بموقع الحادث قبل نقلهم إلى إحدى المستشفيات شرق القاهرة، بينما جرى نقل جثماني الطالبين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.







