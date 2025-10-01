إعلان

حادث مأساوي على محور 30 يونيو.. مصرع طالبين وإصابة 4 من جامعة الجلالة

كتب : مصراوي

12:29 م 01/10/2025

وقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل طلابًا من جامعة الجلالة، على طريق محور 30 يونيو في الطريق المؤدي إلى السخنة.

وقال شهود عيان إن السيارة الميكروباص كان يستقلها طلاب جامعيين، قادمين من محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وفي طريقهم إلى السويس، ووقع الحادث قبل الحدود الإدارية لمحافظة السويس بمسافة قليلة لا تتجاوز 5 كيلو مترات.

تلقى إسعاف شرق القاهرة بلاغا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف من نقاط التمركز القريبة من موقع الحادث على محور 30 يونيو.


وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للطلاب المصابين بموقع الحادث قبل نقلهم إلى إحدى المستشفيات شرق القاهرة، بينما جرى نقل جثماني الطالبين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس جامعة الجلالة حادث انقلاب سيارة ميكروباص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة