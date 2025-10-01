إعلان

بالصورـ ضبط 7 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

كتب : مصراوي

11:19 ص 01/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سولار (4)
  • عرض 13 صورة
    سولار (5)
  • عرض 13 صورة
    سولار (6)
  • عرض 13 صورة
    سولار (2)
  • عرض 13 صورة
    سولار (8)
  • عرض 13 صورة
    سولار (9)
  • عرض 13 صورة
    سولار (10)
  • عرض 13 صورة
    سولار (11)
  • عرض 13 صورة
    سولار (3)
  • عرض 13 صورة
    سولار (13)
  • عرض 13 صورة
    سولار (7)
  • عرض 13 صورة
    سولار (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات التموينية والرقابية، بهدف التصدي لكافة صور الغش التجاري وتهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة، وضمان حماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط نفذت حملة موسعة بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وإدارة تموين منفلوط، حيث تمكنت الحملة من ضبط 7 أطنان من السولار داخل تنكات بلاستيكية بأحد المخازن بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، تم تجميعها بشكل غير قانوني تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وشارك في الحملة كل من محمود إبراهيم حسين، مدير إدارة تموين ديروط، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط: عبد الرحيم سيد، ومحمد قوشتي، وعصام عبد الحفيظ، ومصطفى إبراهيم، إلى جانب أمين الشرطة جميل أبو قورة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد المدعمة أو الإضرار بمصالح المواطنين.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(2135858/088)، و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام أبوالنصر أسيوط السوق السوداء سولار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
بث مباشر.. جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي في البرلمان لإلقاء بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة