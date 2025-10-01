بالصورـ ضبط 7 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات التموينية والرقابية، بهدف التصدي لكافة صور الغش التجاري وتهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة، وضمان حماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط نفذت حملة موسعة بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وإدارة تموين منفلوط، حيث تمكنت الحملة من ضبط 7 أطنان من السولار داخل تنكات بلاستيكية بأحد المخازن بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، تم تجميعها بشكل غير قانوني تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وشارك في الحملة كل من محمود إبراهيم حسين، مدير إدارة تموين ديروط، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط: عبد الرحيم سيد، ومحمد قوشتي، وعصام عبد الحفيظ، ومصطفى إبراهيم، إلى جانب أمين الشرطة جميل أبو قورة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد المدعمة أو الإضرار بمصالح المواطنين.

يُذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(2135858/088)، و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.