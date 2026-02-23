تواصل وزارة التموين صرف المنحة الجديدة لمدة شهرين بإجمالي 800 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، بواقع 400 جنيه شهريًا خلال شهري مارس وأبريل، وذلك في إطار إجراءات الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتستهدف المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كيف تتأكد من استحقاقك للمنحة؟

أوضحت وزارة التموين أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية قصيرة (SMS) تؤكد إدراج بطاقته ضمن المستفيدين من الدعم الإضافي، وتظهر الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، بما يتيح معرفة موقف البطاقة بشكل مباشر دون الحاجة لتقديم طلبات أو مراجعة مديريات التموين.

أماكن صرف منحة التموين

يمكن للمستفيدين صرف قيمة الدعم من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع المحافظات، وتشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ «كاري أون»

منافذ «جمعيتي»

بدالي التموين

ويتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن من إجمالي المبلغ المخصص للبطاقة.

ما السلع المتاحة ضمن المنحة؟

أتاحت الوزارة مجموعة من السلع الأساسية ضمن الدعم الإضافي، من أبرزها:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو

3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا)

6 عبوات مكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة

وأكدت الوزارة أن لصاحب البطاقة حرية اختيار السلع والكميات وفق احتياجات أسرته، دون التقيد بسلع محددة، بما يمنحه مرونة في الاستفادة من قيمة الدعم.

قيمة المنحة ومدة الصرف

تبلغ قيمة الدعم 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، يتم صرفها خلال شهري مارس وأبريل، بإجمالي 800 جنيه طوال فترة تنفيذ المنحة.