تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تزامنًا مع نوة الشمس الصغيرة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والجهات المعنية، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، يصاحبها نشاط للرياح.

إجراءات لمواجهة الطقس السيئ

وكلف عطية، رؤساء الأحياء والأجهزة الميدانية بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية التامة بكافة المحاور الحيوية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وشدد على المسئولين بمركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن نشاط الرياح، موجهًا بضرورة التدخل السريع في حالة أي طارئ لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية

وتعرضت أحياء وسواحل الإسكندرية، شرقًا وغربًا، صباح اليوم الاثنين، لهطول أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "الشمس الصغيرة" متأخرة عن موعدها أيام.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تستمر نوة الشمس الصغيرة والتي سميت بهذا الاسم لأن الشمس تسطع فيها بقوة حتى خلالها لحظات هطول الأمطار، لمدة 3 أيام فقط.

سرعة الرياح 18 كم

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية، اليوم، بين 13 درجة مئوية للصغرى و16 للعظمى، بينما بلغت سرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 75%.

وأجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقع العمل، وذلك لمتابعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ خلال النوة الحالية.