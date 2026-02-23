ضربت نوة "الشمس الصغيرة" متأخرة عن موعدها أيام أحياء وسواحل الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، يصاحبها هطول أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية، اليوم، بين 13 درجة مئوية للصغرى و16 للعظمى، بينما بلغت سرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 75%.

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ونوة الشمس الصغيرة.

ووجه برفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والجهات المعنية، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، يصاحبها نشاط للرياح.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة الشمس الصغيرة":

- تبدأ نوة الشمس الصغيرة في 18 من شهر فبراير كل عام قد تبدأ مبكرًا أو تتأخر عدة أيام.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

- سميت بهذا الاسم لأن الشمس تسطع فيها بقوة حتى خلالها لحظات هطول الأمطار.

- تستمر نوة الشمس الصغيرة لمدة 3 أيام فقط.

- موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضًا.

- يعقبها نوة "السلوم" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة يومين.

يشار إلى أن عروس المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في فصل الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.