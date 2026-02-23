إعلان

"إحنا مش من الفيوم".. التعليم: لا صحة لجهل الطالبات بموعد العيد القومي

كتب : حسين فتحي

02:03 م 23/02/2026

الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بال

كشف الدكتور خالد قبيصى، حقيقة ما تردد حول عبارة "إحنا مش من الفيوم" أثناء زيارة الدكتور محمد هانئ غنيم، الجديد للمدرسة الثانوية للبنات.

وأوضح أن المحافظ سأل الطالبات عن موعد عيد الفيوم القومي، وأشار أنه ليس من المحافظة ويرغب في معرفة التاريخ من الطالبات.

وأضاف وكيل الوزارة أن بعض الطالبات أجبن بدقة بأن عيد الفيوم القومي يصادف 15 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تصدي أبناء الفيوم للاحتلال الإنجليزي بقيادة المناضل حمد باشا الباسل سنة 1919، وأكد أن جميع الطالبات من محافظة الفيوم ودرسن تاريخ المحافظة خلال المراحل الابتدائية والإعدادية.

وشهدت الزيارة تفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور الدكتور خالد قبيصي، ورشا يوسف، والدكتور عماد فكري، مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

ونفى وكيل الوزارة بشكل قاطع ما تردد عن قيام أي من الطالبات بقول عبارة "أنا مش من الفيوم".

الدكتور خالد قبيصى الفيوم جهل الطالبات عيد الفيوم القومي الثانوية للبنات محافظ الفيوم

