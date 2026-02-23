إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

02:43 م 23/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7926 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7971 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6974 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5978 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55792 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

أقرا أيضا:

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الاثنين

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
مقتل شاب مصري على يد مصريَّين وجزائري في إيطاليا
شئون عربية و دولية

مقتل شاب مصري على يد مصريَّين وجزائري في إيطاليا
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
أخبار وتقارير

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"