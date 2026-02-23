سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 فبراير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7926 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7971 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6974 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5978 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55792 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

أقرا أيضا:

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الاثنين

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر