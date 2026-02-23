إعلان

بالصور- محمود متولي لاعب الأهلي السابق يشيع جنازة والده من مسقط رأسه بالدقهلية

كتب : رامي محمود

01:59 م 23/02/2026

محمود متولي لاعب الأهلي السابق

شيع المئات من أهالي قرية كفر الصلاحات بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم، جثمان المهندس متولي محمد منصور، والد اللاعب محمود متولي، وسط حالة من الحزن والبكاء بين أفراد الأسرة وأبناء القرية.

وانطلق الجثمان من المسجد الكبير بالقرية، حيث واظب أشقاء اللاعب، محمد وأحمد، على نعي والدهم، فيما أدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بحضور اللاعب نفسه وأصدقائه من أبناء القرية.

نبذة عن اللاعب

ولد محمود متولي في 4 يناير 1993 بكفر الصلاحات، والتحق بناشئي الإسماعيلي عام 2002، وأظهر موهبة مميزة مع الفريق، حتى شارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز يوم 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، كما خاض بطولة الكونفدرالية 2013.

وانتقل لاحقًا إلى النادي الأهلي في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه، ونجح في حجز مقعد أساسي مع منتخب مصر، وحقق مع الأهلي 11 بطولة شملت: كأس مصر مرتين، الدوري المصري ثلاث مرات، كأس السوبر المصري ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات.

الدقهلية محمود متولي تشييع الجنازة النادي الأهلي

