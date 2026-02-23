إعلان

امتد إلى منزلين.. حريق هائل يلتهم مخزن أثاث في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

01:55 م 23/02/2026
تمكنت قوات الحماية المدنية السويس من السيطرة على حريق اندلع في مخزن أثاث بحي الأربعين بالسويس، امتد إلى منزلين مجاورين، دون أن يسفر عن أي إصابات أو ضحايا.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا عن نشوب الحريق في أرض فضاء تتوسط 3 منازل بمنطقة عمر بن الخطاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة خزان للسيطرة على النيران.

كما وجه الدكتور مينا فوزي سيارات الإطفاء لتأمين المواطنين ورجال الإسعاف، وتم التنسيق مع شركتي الكهرباء والغاز لفصل المرافق عن المنطقة خلال عمليات الإطفاء.

وأوضحت المعاينة أن الحريق نشب في مخزن يضم غرف نوم و"انتريهات" قديمة وجديدة، وانتشرت ألسنة اللهب إلى جدران منزلين ملاصقين، وأسفرت عن تضرر خطوط مياه الصرف، ونوافذ شقتين، ووحدة تكييف خارجية، دون وقوع إصابات.

وأخمد رجال الحماية المدنية النيران تمامًا، وتمت أعمال التبريد لبقايا الأثاث المتفحم ونوافذ الشقق المتضررة لضمان السلامة.

