شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار وأستاذ العهد الجديد بالكلية الإكليريكية، في صلوات جنازة أقيمت بمقر الكاتدرائية بمنطقة محطة الرمل، وسط حضور كنسي وشعبي واسع.

وترأس صلوات التجنيز عدد من قيادات الكنيسة ومجمع كهنة الإسكندرية، وبمشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية الإكليريكية اللاهوتية. وشهدت الكاتدرائية توافد أبناء الكنيسة والدارسين الذين حرصوا على المشاركة في وداع الأب الراحل، تقديرًا لمسيرته التعليمية والرعوية التي امتدت لعقود.

خلفية الواقعة

يأتي تشييع الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة مصرع القمص تادرس عطية الله، إثر سقوطه من علو بمنطقة محرم بك.

ويُذكر أن الراحل من مواليد عام 1963، وسيم كاهنًا عام 1997، ونال درجة القمصية عام 2021، وبرز دوره الأكاديمي كأستاذ لمادة العهد الجديد، حيث ساهم في تخريج أجيال من الباحثين والخدام.

