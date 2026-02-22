نجحت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، اليوم الأحد، في انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من إحدى المصارف المائية بدائرة مركز صدفا، بعد تغيبه عن منزله لمدة 5 أيام.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة صدفا إخطارًا بتغيب الطفل "مازن ش. أ"، وبدأت عمليات البحث المكثفة فورًا. وبعد خمسة أيام، ورد بلاغ بوجود جثة طافية في مصرف مائي بالمركز.

انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب وفاة الطفل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.