أصدر اللواء طارق مرزوق، اليوم الإثنين، توجيهًا عاجلًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار المحتملة، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس بالمحافظة.

وأوضحت توقعات الأرصاد أن المحافظة ستشهد حالة سريعة من عدم الاستقرار الجوي، تتضمن أمطارًا متفاوتة الشدة ونشاطًا للرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، بالإضافة إلى احتمال تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ، بقيادة أحمد حمدي من ديوان عام المحافظة، لمتابعة الأحداث أولًا بأول من خلال غرف الطوارئ في الوحدات المحلية، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتيسير الحركة المرورية أثناء سقوط الأمطار.