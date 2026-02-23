إعلان

إصابة عامل إثر نشوب حريق داخل مطعم مشويات في أسيوط- صور

كتب : مصراوي

02:30 ص 23/02/2026
أسيوط- محمود عجمي:

أصيب عامل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إثر نشوب حريق داخل أحد مطاعم المشويات بمنطقة الأزهر بالوليدية في حي شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مطعم بالمنطقة المشار إليها ووجود مصاب.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين إصابة "سيد. م. ا"، وتم نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واحتوائه دون امتداد النيران للعقارات المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط المكان.

واتخذت الوحدة المحلية لحي شرق الإجراءات اللازمة، كما جرى فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنطقة المحيطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

